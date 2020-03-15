У президента Швейцарского футбольного союза обнаружен коронавирус

Президент Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщается на официальной сайте организации.

У Блана были обнаружены боли в горле и небольшой кашель, после чего он сдал положительный тест на коронавирус. Отмечается, что 70-летний глава SFV находится на домашнем карантине и чувствует себя хорошо.

По последним данным, в Швейцарии зафиксировано около 2200 случаев заражения коронавирусом.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что Дениса Черышева нет среди заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии».