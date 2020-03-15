У президента Швейцарского футбольного союза обнаружен коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальной сайте организации.
У Блана были обнаружены боли в горле и небольшой кашель, после чего он сдал положительный тест на коронавирус. Отмечается, что 70-летний глава SFV находится на домашнем карантине и чувствует себя хорошо.
По последним данным, в Швейцарии зафиксировано около 2200 случаев заражения коронавирусом.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее сообщалось, что Дениса Черышева нет среди заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии».