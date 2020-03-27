В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек
- Reuters
Как отмечается, в настоящий момент коронавирусом в Италии заражены 66 414 человек, за сутки этот показатель вырос на 4401 случай.
Общее число выздоровевших составляет 10 950.
Ранее сообщалось, что в Италии из-за COVID-19 скончались больше человек, чем в Китае, где число погибших составило 3245.
26 марта стало известно, что число заражённых COVID-19 в мире составило 416 686, от последствий заражения коронавирусом скончались 18 589 человек.