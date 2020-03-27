В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек

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За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв достигло 9134. Об этом пишет Rai24, ссылаясь на данные Департамента гражданской защиты страны.
В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек
  • Reuters

Как отмечается, в настоящий момент коронавирусом в Италии заражены 66 414 человек, за сутки этот показатель вырос на 4401 случай.

Общее число выздоровевших составляет 10 950.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за COVID-19 скончались больше человек, чем в Китае, где число погибших составило 3245.

26 марта стало известно, что число заражённых COVID-19 в мире составило 416 686, от последствий заражения коронавирусом скончались 18 589 человек.

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