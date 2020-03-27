Трамп потребовал от General Motors начать производить аппараты ИВЛ

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Американский президент Дональд Трамп потребовал от General Motors немедленно «открыть по глупости оставленный» в Огайо завод и начать выпускать обещанные аппараты для искусственной вентиляции лёгких.

«Как обычно всё с «этой» General Motors, с ними просто ничего никогда не получается. Они говорили, что предоставят нам 40 тыс. так нужных нам ИВЛ «очень быстро». Теперь они говорят, что будет только 6 тыс. и в конце апреля. И они хотят самую высокую цену», — написал Трамп в Twitter.

Он заявил, что General Motors должны немедленно возобновить работу заводов и приступить к производству ИВЛ.

«И начать делать ИВЛ, сейчас же! Ford, займитесь ИВЛ, быстро!» — потребовал американский лидер.

По данным Университета Джона Хопкинса на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в США составляет 92 932.

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