Россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом на Бали

Россиянка, проживающая на Бали, прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

В беседе с Inforeactor Ольга заявила, что праздничный парад в честь индуистского Нового года (или Дня тишины) перенесли с 25 марта на 8 августа.

«День тишины — это время, когда закрыты все заведения, а людям нельзя выходить на улицу, включать свет и шуметь с шести утра до шести утра. 24 марта все жители Бали запаслись продуктами», — заявила россиянка.

По её словам, закрыты практически все магазины и кафе.

Она также сообщила, что власти продлили действие ограничительных мер. Гражданам рекомендуют покидать дома только в крайних случаях.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.