Джонсон не намерен передавать полномочия главе МИД из-за заражения

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Заразившийся коронавирусом британский премьер Борис Джонсон не намерен передавать полномочия главе МИД Доминику Раабу, он продолжит исполнять обязанности, сообщил представитель главы правительства.
Джонсон не намерен передавать полномочия главе МИД из-за заражения
  • Reuters

«Премьер-министр будет в самоизоляции в течение недели, в соответствии с рекомендациями», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Чтобы обезопасить работников канцелярии, рабочие документы и еду для премьер-министра оставляют за дверью его апартаментов, добавил представитель Джонсона.

27 марта Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. Он намерен работать из дома, находясь на карантине.

Также о заражении коронавирусом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

24 марта Джонсон объявил о трёхнедельном карантине по всей территории Великобритании.

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