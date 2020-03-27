Джонсон не намерен передавать полномочия главе МИД из-за заражения
- Reuters
«Премьер-министр будет в самоизоляции в течение недели, в соответствии с рекомендациями», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
Чтобы обезопасить работников канцелярии, рабочие документы и еду для премьер-министра оставляют за дверью его апартаментов, добавил представитель Джонсона.
27 марта Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. Он намерен работать из дома, находясь на карантине.
Также о заражении коронавирусом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
24 марта Джонсон объявил о трёхнедельном карантине по всей территории Великобритании.