В Сингапуре начнут сажать в тюрьму нарушителей метровой дистанции

В правительстве Сингапура заявили, что с 27 марта вступают в силу новые правила социального дистанцирования, которые предусматривают тюремное заключение для нарушителей метровой дистанции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий кабмина страны.

«Если человек умышленно будет находиться на расстоянии ближе одного метра к другому, не соблюдать установленный порядок в очереди... то власти будут рассматривать это как нарушение закона о распространении инфекционных заболеваний», — говорится в заявлении.

Уточняется, что нарушившие правила социального дистанцирования могут подвергнуться тюремному заключению на срок до шести месяцев со штрафом в размере примерно $7 тыс.

Ранее Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что власти вводят запрет на въезд в страну всем, кто прибывает в государство на непродолжительный срок. Данное решение было принято из-за коронавирусной инфекции COVID-19.