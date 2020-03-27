В Сингапуре начнут сажать в тюрьму нарушителей метровой дистанции

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В правительстве Сингапура заявили, что с 27 марта вступают в силу новые правила социального дистанцирования, которые предусматривают тюремное заключение для нарушителей метровой дистанции.
В Сингапуре начнут сажать в тюрьму нарушителей метровой дистанции
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий кабмина страны.

«Если человек умышленно будет находиться на расстоянии ближе одного метра к другому, не соблюдать установленный порядок в очереди... то власти будут рассматривать это как нарушение закона о распространении инфекционных заболеваний», — говорится в заявлении.

Уточняется, что нарушившие правила социального дистанцирования могут подвергнуться тюремному заключению на срок до шести месяцев со штрафом в размере примерно $7 тыс.

Ранее Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что власти вводят запрет на въезд в страну всем, кто прибывает в государство на непродолжительный срок. Данное решение было принято из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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