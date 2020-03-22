Сингапур запрещает краткосрочные поездки в страну

Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что власти страны вводят запрет на въезд в страну всем, кто прибывает в государство на непродолжительный срок. Данное решение было принято из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Ввиду повышенного риска появления ввозных случаев COVID-19 в Сингапуре, всем прибывающим с краткосрочными поездками теперь не будет разрешён въезд или транзит через Сингапур», — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти намерены сосредоточить все имеющиеся ресурсы на помощи сингапурцам.

Ранее Министерство здравоохранения Сингапура заявило о двух первых случаях смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.