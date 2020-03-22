Сингапур запрещает краткосрочные поездки в страну
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Ввиду повышенного риска появления ввозных случаев COVID-19 в Сингапуре, всем прибывающим с краткосрочными поездками теперь не будет разрешён въезд или транзит через Сингапур», — говорится в заявлении.
Отмечается, что власти намерены сосредоточить все имеющиеся ресурсы на помощи сингапурцам.
Ранее Министерство здравоохранения Сингапура заявило о двух первых случаях смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.