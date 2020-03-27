Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 42 тысячи

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии превысило 42 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Уточняется, что из-за COVID-19 в стране скончались 253 человека.

Наибольшее число случаев заражения в Германии зафиксировано в Баварии (9481), Северном Рейне — Вестфалии (9235) и Баден-Вюртемберге (8161).

Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявлял о стабилизации ситуации с заражением коронавирусом в Германии.

18 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом для страны со времён окончания войны.