Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 42 тысячи

Короткая ссылка
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии превысило 42 тыс.
Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 42 тысячи
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Уточняется, что из-за COVID-19 в стране скончались 253 человека.

Наибольшее число случаев заражения в Германии зафиксировано в Баварии (9481), Северном Рейне — Вестфалии (9235) и Баден-Вюртемберге (8161). 

Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявлял о стабилизации ситуации с заражением коронавирусом в Германии.

18 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом для страны со времён окончания войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить