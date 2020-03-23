В ФРГ заявили о стабилизации ситуации с заражением коронавирусом

Глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил о стабилизации ситуации с заражением коронавирусом в Германии.

«Мы видим тенденцию, когда кривая роста (числа заражений. — RT) выравнивается», — цитирует его ТАСС.

По его словам, немецкие власти смогли очень рано распознать эпидемию в Германии, поскольку сделали много тестов.

«Из подтверждённых случаев как минимум 2809 выздоровели к 22 марта», — добавил он, отметив, что всё так же важно как можно раньше выявлять инфицированных.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что отменила почти все встречи из-за распространения коронавирусной инфекции.