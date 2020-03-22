Меркель рассказала о переменах в жизни из-за пандемии

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что отменила почти все встречи из-за распространения коронавирусной инфекции. С таким заявлением она выступила в Берлине.
Меркель рассказала о переменах в жизни из-за пандемии
  • Reuters

«Я отменила почти все мероприятия, которые подразумевают, что кто-то приходит в ведомство канцлера или что мне нужно куда-то ехать. Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций», — цитирует Меркель ТАСС.

Также стало известно, что Меркель отправилась на карантин из-за того, что контактировала с человеком, заражённым коронавирусом.

Ранее Ангела Меркель отметила, что со времён окончания Второй мировой войны никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности, как распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить