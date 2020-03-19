Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 15 тысяч
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии превысило 15 тыс., скончались 44 человека, передаёт телеканал N-TV.
- Reuters
Как отмечается, большинство случаев зафиксированы в Северном Рейне — Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Баварии.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом для страны со времён конца войны.
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