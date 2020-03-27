Россия и Турция провели совместное патрулирование в САР

Короткая ссылка
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
Россия и Турция провели совместное патрулирование в САР
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Джавхария — Шейрек — Камышлы», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Отмечается, что также продолжено патрулирование силами российской военной полиции в Алеппо и Хасеке.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований не зафиксировано.

Ранее Олег Журавлёв сообщил, что террористы заложили взрывные устройства на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в сирийской провинции Идлиб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить