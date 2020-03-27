Россия и Турция провели совместное патрулирование в САР
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«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Джавхария — Шейрек — Камышлы», — цитирует РИА Новости Журавлёва.
Отмечается, что также продолжено патрулирование силами российской военной полиции в Алеппо и Хасеке.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований не зафиксировано.
Ранее Олег Журавлёв сообщил, что террористы заложили взрывные устройства на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в сирийской провинции Идлиб.