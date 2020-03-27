Россия и Турция провели совместное патрулирование в САР

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Джавхария — Шейрек — Камышлы», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Отмечается, что также продолжено патрулирование силами российской военной полиции в Алеппо и Хасеке.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований не зафиксировано.

Ранее Олег Журавлёв сообщил, что террористы заложили взрывные устройства на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в сирийской провинции Идлиб.