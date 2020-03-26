На Кубани приостановят бронирование гостиниц и санаториев

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился приостановить бронирование гостиниц и санаториев на неделю с 28 марта по 5 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
На Кубани приостановят бронирование гостиниц и санаториев
  • © Crew / unsplash.com

«С 28 марта по 5 апреля гостиницам и иным средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха приостановить бронирование и заселение потребителей соответствующих услуг», — приводит ТАСС распоряжение губернатора.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении объявил в стране следующую неделю нерабочей на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Роструду поручили контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с учётом рекомендаций и доложить об этом правительству.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить