На Кубани приостановят бронирование гостиниц и санаториев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился приостановить бронирование гостиниц и санаториев на неделю с 28 марта по 5 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«С 28 марта по 5 апреля гостиницам и иным средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха приостановить бронирование и заселение потребителей соответствующих услуг», — приводит ТАСС распоряжение губернатора.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении объявил в стране следующую неделю нерабочей на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Роструду поручили контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с учётом рекомендаций и доложить об этом правительству.