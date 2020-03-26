Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 29 тысяч
- Reuters
Об это сообщает BFMTV со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.
По информации Саломона, в больницах Франции проходят лечение 13 904 человека, из них 3375 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Общее число смертей составило 1696, 365 человек умерло за последние сутки.
Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.