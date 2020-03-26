Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 29 тысяч

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Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во Франции за сутки возросло почти на четыре тысячи и составляет 29 155.
Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 29 тысяч
  • Reuters

Об это сообщает BFMTV со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

По информации Саломона, в больницах Франции проходят лечение 13 904 человека, из них 3375 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Общее число смертей составило 1696, 365 человек умерло за последние сутки.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

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