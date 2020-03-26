Число больных коронавирусом в Греции почти достигло 900

Представитель Министерства здравоохранения Греции профессор вирусологии Сотирис Циодрас заявил, что число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране достигло 892.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что «в общей сложности в Греции сейчас 892 подтверждённых случая, на 71 больше, чем в среду», 25 марта.

Циодрас добавил, что за сутки в стране умерли ещё четверо больных, в итоге общее число смертей от коронавируса увеличилось до 26.

«Это 21 мужчина и пять женщин. Средний возраст умерших — 73 года», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Италии за сутки из-за коронавируса скончались 662 человека.

26 марта представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год.