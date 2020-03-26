На Кубе подтвердили заражение третьего россиянина коронавирусом

Министерство здравоохранения Кубы подтвердило заражение третьего российского гражданина коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Кубы.

«Подтверждено заражение коронавирусом у гражданки России в возрасте 48 лет», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что россиянка прибыла на Кубу 12 марта из Франции.

Ранее на Кубе подтвердили коронавирус у двух россиян.