Коронавирус подтверждён у второго россиянина на Кубе

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Минздрав Кубы сообщил, что на острове госпитализирована россиянка, заразившаяся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Коронавирус подтверждён у второго россиянина на Кубе
  • Reuters

«Подтверждено заражение коронавирусом у гражданки России в возрасте 60 лет. Она прибыла в страну 15 марта из Доминиканской Республики. 18 марта проявились симптомы (коронавируса)», — приводит ТАСС заявление Минздрава Кубы.

Отмечается, что 19 марта она была госпитализирована, её состояние удовлетворительное.

Накануне стало известно, что гражданин России госпитализирован на Кубе в критическом состоянии вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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