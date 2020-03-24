Коронавирус подтверждён у второго россиянина на Кубе

Минздрав Кубы сообщил, что на острове госпитализирована россиянка, заразившаяся коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Подтверждено заражение коронавирусом у гражданки России в возрасте 60 лет. Она прибыла в страну 15 марта из Доминиканской Республики. 18 марта проявились симптомы (коронавируса)», — приводит ТАСС заявление Минздрава Кубы.

Отмечается, что 19 марта она была госпитализирована, её состояние удовлетворительное.

Накануне стало известно, что гражданин России госпитализирован на Кубе в критическом состоянии вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.