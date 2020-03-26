Губернатор в Мексике заявил, что бедные не заражаются коронавирусом

Короткая ссылка
Губернатор мексиканского штата Пуэбла Мигель Барбоса заявил, что бедным людям не стоит беспокоиться о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, потому что они не могут им заразиться.
Губернатор в Мексике заявил, что бедные не заражаются коронавирусом
  • Reuters

«Если вы богаты, вы подвержены риску, если вы бедны — нет, у бедных иммунитет», — приводит Publimetro слова Барбосы.

Он отметил, что коронавирус затрагивает только состоятельных людей.

По словам губернатора, большинство заражённых в штате Пуэбла были связаны с теми, кто был за границей.

В штате зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране около 500 случаев заражения коронавирусом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз».

На данный момент число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 416 тыс. Скончались более 18 тыс. заболевших. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить