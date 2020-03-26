Губернатор в Мексике заявил, что бедные не заражаются коронавирусом

Губернатор мексиканского штата Пуэбла Мигель Барбоса заявил, что бедным людям не стоит беспокоиться о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, потому что они не могут им заразиться.

«Если вы богаты, вы подвержены риску, если вы бедны — нет, у бедных иммунитет», — приводит Publimetro слова Барбосы.

Он отметил, что коронавирус затрагивает только состоятельных людей.

По словам губернатора, большинство заражённых в штате Пуэбла были связаны с теми, кто был за границей.

В штате зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране около 500 случаев заражения коронавирусом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз».

На данный момент число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 416 тыс. Скончались более 18 тыс. заболевших.