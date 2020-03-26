В Испании за сутки от коронавируса скончались 655 человек
- Reuters
Об этом сообщает El País со ссылкой на данные испанского Минздрава.
Уточняется, что в настоящий момент в стране более 56 тыс. инфицированных.
Выздороветь удалось примерно 7 тыс. человек.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число жертв коронавируса в мире превысило 18 тыс.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.