Проживающая в Андалусии россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом в Испании.

«У нас люди, заражённые коронавирусом, находятся на полной изоляции от посторонних», — заявила Ольга в беседе с изданием «Ридус».

Как отметила россиянка, эмоционально очень тяжело жить в такой обстановке, неизвестно, когда это всё закончится.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.