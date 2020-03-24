Россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом в Испании

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Проживающая в Андалусии россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом в Испании.
Россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом в Испании
  • Reuters

«У нас люди, заражённые коронавирусом, находятся на полной изоляции от посторонних», — заявила Ольга в беседе с изданием «Ридус».

Как отметила россиянка, эмоционально очень тяжело жить в такой обстановке, неизвестно, когда это всё закончится.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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