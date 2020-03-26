В Росавиации рассказали о ситуации с вывозом россиян из ОАЭ

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В Росавиации заявили, что Объединённые Арабские Эмираты пока не выдали разрешения на полёты в Дубай для вывоза россиян из страны на родину.
В Росавиации рассказали о ситуации с вывозом россиян из ОАЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства.

«ОАЭ пока не оформили разрешение на полёты российских авиакомпаний для вывоза российских граждан, ведутся консультации Росавиацией, МИД, посольством России и российскими перевозчиками», — отметил собеседник.

22 марта сообщалось, что российские авиакомпании вывезли в Россию почти 20 тыс. человек за неделю из ряда стран в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

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