В КСИР заявили о готовности помочь народу США в борьбе с коронавирусом
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«Если народ Соединённых Штатов нуждается в помощи, мы можем помочь им, но нам не нужна помощь от США», — цитирует его Iran Front Page.
Салами подчеркнул враждебность официального Вашингтона по отношению к иранскому народу и напомнил, что «президент США называл иранский народ террористами».
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Он подчеркнул, что американская сторона сама испытывает нехватку медикаментов.