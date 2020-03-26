В КСИР заявили о готовности помочь народу США в борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что Иран готов помочь американскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией, если инфраструктура здравоохранения США не справляется с ситуацией.
В КСИР заявили о готовности помочь народу США в борьбе с коронавирусом
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«Если народ Соединённых Штатов нуждается в помощи, мы можем помочь им, но нам не нужна помощь от США», — цитирует его Iran Front Page.

Салами подчеркнул враждебность официального Вашингтона по отношению к иранскому народу и напомнил, что «президент США называл иранский народ террористами».

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Он подчеркнул, что американская сторона сама испытывает нехватку медикаментов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить