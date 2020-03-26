В КСИР заявили о готовности помочь народу США в борьбе с коронавирусом

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что Иран готов помочь американскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией, если инфраструктура здравоохранения США не справляется с ситуацией.

«Если народ Соединённых Штатов нуждается в помощи, мы можем помочь им, но нам не нужна помощь от США», — цитирует его Iran Front Page.

Салами подчеркнул враждебность официального Вашингтона по отношению к иранскому народу и напомнил, что «президент США называл иранский народ террористами».

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Он подчеркнул, что американская сторона сама испытывает нехватку медикаментов.