Эксперт оценил меры по стимулированию экономики в США

Руководитель инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба прокомментировал сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Антикризисный план обязательно позитивно отразится на остальных странах, поскольку США играют одну из ключевых ролей в мировой экономике», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, покупка ФРС облигаций с инвестиционным рейтингом ВВВ позволит капиталу не так сильно опасаться за более спекулятивные долговые бумаги, к которым относится большинство облигаций развивающихся стран.

Ранее сообщалось, что соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании сената конгресса США.

Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Nation News оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.