Эксперт оценил меры по стимулированию экономики в США
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«Антикризисный план обязательно позитивно отразится на остальных странах, поскольку США играют одну из ключевых ролей в мировой экономике», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, покупка ФРС облигаций с инвестиционным рейтингом ВВВ позволит капиталу не так сильно опасаться за более спекулятивные долговые бумаги, к которым относится большинство облигаций развивающихся стран.
Ранее сообщалось, что соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании сената конгресса США.
Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Nation News оценил возможные последствия ситуации с коронавирусом для экономики ЕС.