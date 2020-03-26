Нетаньяху не исключил полного закрытия Израиля

Короткая ссылка
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключил полного закрытия Израиля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Нетаньяху не исключил полного закрытия Израиля
  • Reuters

«Те меры, которое принимало наше правительство, соответствуют тому, что делалось во всём мире. Но их оказалось недостаточно. Число заболевших удваивается каждые три дня», — приводит его слова Jerusalem Post.

Нетаньяху заявил, что через две недели в Израиле могут появиться «тысячи пациентов» с COVID-19, многим из которых «будет угрожать смерть».

По словам премьера, если ситуация с болезнью в ближайшее время не улучшится, в Израиле введут режим полной изоляции. 

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусной инфекцией в Израиле за 24 часа рекордно увеличилось и достигло 1930.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить