Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключил полного закрытия Израиля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Те меры, которое принимало наше правительство, соответствуют тому, что делалось во всём мире. Но их оказалось недостаточно. Число заболевших удваивается каждые три дня», — приводит его слова Jerusalem Post.

Нетаньяху заявил, что через две недели в Израиле могут появиться «тысячи пациентов» с COVID-19, многим из которых «будет угрожать смерть».

По словам премьера, если ситуация с болезнью в ближайшее время не улучшится, в Израиле введут режим полной изоляции.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусной инфекцией в Израиле за 24 часа рекордно увеличилось и достигло 1930.