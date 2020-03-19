Нетаньяху ввёл в Израиле полный карантин

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в стране как минимум на неделю вводится полный карантин — жители должны оставаться дома, иначе они могут быть оштрафованы.
Нетаньяху ввёл в Израиле полный карантин
  • Reuters

«Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению. Я знаю, что это будет тяжело, но я ожидаю от вас сотрудничества. Речь идёт о спасении жизней», — приводит РИА Новости слова Нетаньяху.

Он отметил, что дома остаются все «кроме тех, чья работа разрешена в чрезвычайных ситуациях».

Гражданам можно выходить из дома только в оговорённом ряде случаев — для покупки еды и лекарств.

На данный момент у 573 израильтян диагностирован коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что тест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал отрицательный результат.

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