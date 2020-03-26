Около 200 россиян обратились за помощью по возвращению из Венесуэлы

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Около 200 россиян и граждан СНГ обратились за помощью по возвращению на родину из Венесуэлы, Доминиканы и Гаити в венесуэльское посольство России, которое также отвечает и за две другие страны.
Около 200 россиян обратились за помощью по возвращению из Венесуэлы
  • Reuters

«На текущий момент к нам поступило порядка 200 обращений от граждан России, а также других стран СНГ. Ситуация находится в динамике. Цифра, скорее всего, изменится», — приводит РИА Новости представитель ведомства.

По словам дипломата, у россиян остаются варианты по возвращению на родину из Венесуэлы, несмотря на то, что страна из-за коронавируса не принимает регулярные пассажирские рейсы международных авиакомпаний.

17 марта венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о введении на всей территории страны карантина для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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