Число заразившихся коронавирусом в США превысило 65 тысяч
- Reuters
Отмечается, что на 1:58 мск наибольшее число пациентов с COVID-19 (30 825) зафиксировано в штате Нью-Йорк.
Далее следует Нью-Джерси, где число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 4402.
По последним данным университета, в США от последствий заражения COVID-19 скончался 921 человек.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.