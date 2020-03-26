Число заразившихся коронавирусом в США превысило 65 тысяч

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло 65 174. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.

Отмечается, что на 1:58 мск наибольшее число пациентов с COVID-19 (30 825) зафиксировано в штате Нью-Йорк.

Далее следует Нью-Джерси, где число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 4402.

По последним данным университета, в США от последствий заражения COVID-19 скончался 921 человек.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.