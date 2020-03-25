В АТОР оценили перспективы восстановления турбизнеса в Италии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила перспективы восстановления турбизнеса в Италии.

В беседе с НСН она выразила уверенность, что Италия сохранит свою популярность у российских туристов, поскольку очень многие любят эту страну, сопереживают ей, поддерживают.

Как отметила Ломидзе, так к Италии относятся не только туристы, но и Россия как государство.

«Поэтому, как только там закончится эпидемия, я уверена, что спрос восстановится очень быстро и его снижения не будет», — заключила она.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.