Посольство России не располагает данными о россиянах с COVID-19 в США

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Российское посольство в США не располагает данными о случаях заражения россиян коронавирусной инфекцией COVID-19 в Соединённых Штатах.

«На сегодняшний день о случаях с подтверждённым диагнозом нам не сообщали. Таких обращений не было», — приводит РИА Новости слова российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в США «осложняется с каждым днём».

Ранее российское консульство сообщило, что власти Соединённых Штатов могут закрыть воздушное пространство США в связи со стремительным распространением COVID-19.

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