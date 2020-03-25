В консульстве России не исключили закрытия воздушного пространства США
Дипломаты отметили, что в данный момент регулярные рейсы из США в Россию осуществляет компания «Аэрофлот».
«В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США. В этой связи настоятельно рекомендуем гражданам России воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию», — сообщило ведомство в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что с 29 марта рейсы в Россию будут производиться только из Нью-Йорка.
«Эвакуация российских граждан осуществляется только из тех государств, из которых прекращены регулярные рейсы в Россию», — отметили в консульстве.
Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло 53 660.