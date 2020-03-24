Почти каждый третий тест на коронавирус в Нью-Йорке положительный
- Reuters
«По всей стране доля (положительных) тестов по-прежнему составляет меньше 10%. Исключением является лишь одно место — город Нью-Йорк, его пригороды, часть штата Нью-Джерси вблизи Нью-Йорка», — приводит ТАСС слова Биркс.
Она отметила, что в этом районе 28% тестов дают положительный результат.
Биркс добавила, что в Нью-Йорке и его пригородах вирус распространяется в четыре или пять раз быстрее, чем в среднем по стране.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 25 665. Число заражений в целом по США достигло почти 50 тыс.
Число жертв коронавируса в США достигло 600, из них в Нью-Йорке — 125.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.