Почти каждый третий тест на коронавирус в Нью-Йорке положительный

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Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Дебора Биркс сообщила, что в Нью-Йорке и пригородах около 28% тестов дают положительный результат на коронавирус.
Почти каждый третий тест на коронавирус в Нью-Йорке положительный
  • Reuters

«По всей стране доля (положительных) тестов по-прежнему составляет меньше 10%. Исключением является лишь одно место — город Нью-Йорк, его пригороды, часть штата Нью-Джерси вблизи Нью-Йорка», — приводит ТАСС слова Биркс.

Она отметила, что в этом районе 28% тестов дают положительный результат.

Биркс добавила, что в Нью-Йорке и его пригородах вирус распространяется в четыре или пять раз быстрее, чем в среднем по стране.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 25 665. Число заражений в целом по США достигло почти 50 тыс.

Число жертв коронавируса в США достигло 600, из них в Нью-Йорке — 125.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

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