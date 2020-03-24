Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии превысило 30 тыс.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на свой анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ.

Уточняется, что число случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 30 174.

Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил о стабилизации ситуации с заражением коронавирусом в Германии.

18 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом для страны со времён окончания войны.