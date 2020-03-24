Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на свой анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ.
Уточняется, что число случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 30 174.
Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил о стабилизации ситуации с заражением коронавирусом в Германии.
18 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом для страны со времён окончания войны.