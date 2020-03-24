США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд

Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.

Об этом стало известно по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Афганистан.

«Поскольку эта неудача руководства представляет собой прямую угрозу национальным интересам США... правительство США пересмотрит объёмы нашего сотрудничества с Афганистаном. Среди прочего, мы объявляем о корректировке наших расходов в Афганистане и сокращаем помощь на $1 млрд этом году», — говорится заявлении госсекретаря.

Он отметил, что США готовы урезать помощь ещё на $1 млрд в 2021 году.

23 марта стало известно, что Помпео прибыл с визитом в Кабул для встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой.

В планы Помпео входило встретиться с ними по отдельности, а затем провести совместную встречу.