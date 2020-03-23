Правозащитник прокомментировал ситуацию с задержанной в Испании Красиловой

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов прокомментировал ситуацию с российской переводчицей Олесей Красиловой, задержанной на территории Испании.

«Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг задержанной по запросу США гражданки России Олеси Красиловой», — заявил он в беседе с ФАН.

Ионов выразил благодарность Фонду защиты национальных ценностей, который смог оперативно помочь с адвокатами.

Кроме того, отметил правозащитник, не остался безучастным Россельхознадзор.

«Сейчас в дело вступил адвокат Олег Губарев, они ждут фактуру, и если в положенные 45 суток с момента ареста обвинения не будут предъявлены, россиянку обязаны отпустить. Учитывая, что сейчас в стране бушует коронавирус, мы требуем у Минюста Испании отпустить её хотя бы под домашний арест», — уточнил Ионов.

О задержании Красиловой стало известно 21 февраля. В МИД России сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе официальной делегации.

6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание Красиловой.