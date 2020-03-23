Боррель призвал усилить гуманитарную помощь Ирану на фоне коронавируса

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул важность более масштабной гуманитарной помощи Ирану в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Боррель призвал усилить гуманитарную помощь Ирану на фоне коронавируса
  • Reuters

Трансляция выступления Борреля велась в Twitter внешнеполитической службы ЕС.

Он рассказал, что в ходе видеоконференции с главами МИД Евросоюза обсуждалась, в частности, гуманитарная ситуация в Иране, где отмечается большое число пострадавших и умерших от последствий коронавируса.

«Мы отдельно обсуждали ситуацию в Иране — второй стране в мире, наиболее пострадавшей от коронавируса, где ситуация становится драматической. Мы должны продолжать предоставлять гуманитарную помощь Ирану», — подчеркнул Боррель.

При этом он отметил, что пока ЕС не смог оказать серьёзной помощи Ирану, однако в ближайшие недели это может быть сделано.

Ранее Боррель заявил, что 17 стран попросили ЕС о финансовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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