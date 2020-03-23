Помпео оценил слова Хаменеи об ответственности США за коронавирус

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Госсекретарь США Майк Помпео оценил заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что Вашингтон несёт ответственность за коронавирус COVID-19.
Помпео оценил слова Хаменеи об ответственности США за коронавирус
  • Reuters

«Выдумки Али Хаменеи, что США несут ответственность за уханьский вирус, подвергают иранцев, американцев и остальной мир риску», — написал Помпео в Twitter.

Помпео также заявил, что руководство Ирана «игнорировало повторяющиеся предупреждения со стороны своих сотрудников области здравоохранения и отрицало первый случай смерти от уханьского вируса не менее девяти дней».

Он отметил, что иранские чиновники украли свыше миллиарда евро, предназначенных на товары медицинского назначения, и продолжают отчаянно прятать необходимые маски, перчатки и оборудование для продажи на черном рынке.

Помпео добавил, что иранская авиакомпания Mahan Air продолжала выполнять рейсы между Ираном и Китаем, несмотря на распространение вируса.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от Вашингтона.

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