В МИД рассказали об ограничениях передвижения российских дипломатов
- РИА Новости
«Дана рекомендация, введены определённые ограничения на перемещения дипломатов в Россию и обратно», — цитирует РИА Новости Грушко.
Он пояснил, что подобные меры вводятся «в разумных пределах, чтобы не было поездок, которые можно на данный момент отложить».
Грушко напомнил, что иностранные дипломаты, въезжающие в Россию, в соответствии с решением правительства должны проходить карантин.
«Что касается дипсостава, разумеется, он полностью соблюдает правила страны пребывания, они разные в каждой стране», — рассказал он.
Замминистра отметил, что всё это «делается таким образом, чтобы ни в коей мере не затруднить дипломатическую активность».
Ранее российский МИД сообщил, что Москва примет все меры для эвакуации россиян из других стран в связи с распространением коронавируса.