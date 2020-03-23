В МИД рассказали об ограничениях передвижения российских дипломатов

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что МИД ввёл ограничения на перемещения российских дипломатов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Дана рекомендация, введены определённые ограничения на перемещения дипломатов в Россию и обратно», — цитирует РИА Новости Грушко.

Он пояснил, что подобные меры вводятся «в разумных пределах, чтобы не было поездок, которые можно на данный момент отложить».

Грушко напомнил, что иностранные дипломаты, въезжающие в Россию, в соответствии с решением правительства должны проходить карантин.

«Что касается дипсостава, разумеется, он полностью соблюдает правила страны пребывания, они разные в каждой стране», — рассказал он.

Замминистра отметил, что всё это «делается таким образом, чтобы ни в коей мере не затруднить дипломатическую активность».

Ранее российский МИД сообщил, что Москва примет все меры для эвакуации россиян из других стран в связи с распространением коронавируса.