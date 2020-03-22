СМИ: Макрон поставил Джонсону ультиматум из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон надавил на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы он ввёл ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в своей стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пишет французское издание Liberation со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Утверждается, что Макрон был недоволен бездействием британских властей в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Европе.

По данным газеты, Франция собиралась закрыть въезд в страну с территории Великобритании, чему могли последовать другие страны ЕС.

20 марта стало известно, что Джонсон распорядился с 21 марта закрыть на всей территории Великобритании все заведения общественного питания, а также ночные клубы, театры, кинотеатры и спортзалы.