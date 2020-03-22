В Италии из-за коронавируса за сутки умер 651 человек, количество жертв выросло до 5476.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы свыше 46 тыс. жителей страны, за сутки этот показатель вырос на 3,9 тыс. случаев.

Число выздоровевших возросло на 952 человека, их стало 7024.

Накануне был зарегистрирован рекорд в 793 летальных исхода, днём ранее число скончавшихся выросло на 627.

Ранее Россия отправила на помощь Италии девять самолётов со специалистами и медицинским оборудованием.