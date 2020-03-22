Turkish Аirlines объявила о прекращении практически всех полётов за рубеж

Турецкая авиакомпания Turkish Аirlines объявила о прекращении практически всех международных полётов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«С 27 марта по 17 апреля мы приостанавливаем все наши зарубежные авиарейсы, кроме Гонконга, Москвы, Аддис-Абебы, Нью-Йорка и Вашингтона», — написал в Twitter генеральный директор авиакомпании Билал Экши.

Он отметил, что грузовые перевозки продолжат осуществляться.

Экши не исключил, что число внутренних рейсов будет также сокращаться.

Ранее авиакомпания Emirates объявила, что приостанавливает все пассажирские рейсы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.