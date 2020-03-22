Авиакомпания Emirates приостанавливает все пассажирские рейсы

Авиакомпания Emirates объявила, что приостанавливает все пассажирские рейсы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня мы приняли решение временно приостановить все пассажирские полёты к 25 марта 2020 года... Это болезненное, но прагматичное действие поможет Emirates Group сохранить жизнеспособность деятельности и рабочие места по всему миру, избегая сокращений», — говорится в сообщении Emirates в Twitter.

Отмечается, что перевозки дочерней грузовой авиакомпании SkyCargo продолжатся.

Ранее стало известно, что Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.