Авиакомпания Emirates приостанавливает все пассажирские рейсы

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Авиакомпания Emirates объявила, что приостанавливает все пассажирские рейсы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Авиакомпания Emirates приостанавливает все пассажирские рейсы
  • Reuters

«Сегодня мы приняли решение временно приостановить все пассажирские полёты к 25 марта 2020 года... Это болезненное, но прагматичное действие поможет Emirates Group сохранить жизнеспособность деятельности и рабочие места по всему миру, избегая сокращений», — говорится в сообщении Emirates в Twitter.

Отмечается, что перевозки дочерней грузовой авиакомпании SkyCargo продолжатся.

Ранее стало известно, что Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.

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