В Греции частично запретят передвижение граждан

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о запрете на второстепенные по значимости передвижения граждан по стране, ограничительные меры вступают в силу с 06:00 23 марта.
В Греции частично запретят передвижение граждан
  • Reuters

«Я поручил соответствующим министрам принять необходимые меры, чтобы запретить все ненужные передвижения и перемещения граждан по всей стране с 06:00 в понедельник, 23 марта, то есть завтра», — приводит его слова Offsite.

Исключением станут люди, передвигающиеся по дороге на работу и обратно, для покупки продуктов и медикаментов, направляющиеся на приём к доктору или к человеку, за которым требуется уход, а также несколько других случаев.

За нарушение режима будет наложен штраф в размере €150.

«В Италии, к сожалению, один человек умирает каждые две минуты. И ситуация ухудшается повсюду в мире», — добавил премьер, отметив, что Греция должна избежать этого испытания.

15 марта Мицотакис принял решение закрыть все пляжи и горнолыжные курорты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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