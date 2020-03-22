Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран

Короткая ссылка
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна вводит ограничения на поездки граждан третьих стран на 30 дней.
Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран
  • Аэропорт Мадрида
  • Reuters

«Мы будем применять временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми, из третьих стран. Эти ограничения будут действовать в течение 30 дней», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается,что эти меры не будут касаться жителей стран ЕС, Шенгенской зоны, которые направляются к своему месту жительства, граждан Испании, которые хотят вернуться, тех, кто живёт в приграничных районах.

Также стало известно, что испанское правительство решило продлить режим повышенной готовности в стране до 11 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить