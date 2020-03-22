Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран
- Аэропорт Мадрида
- Reuters
«Мы будем применять временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми, из третьих стран. Эти ограничения будут действовать в течение 30 дней», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается,что эти меры не будут касаться жителей стран ЕС, Шенгенской зоны, которые направляются к своему месту жительства, граждан Испании, которые хотят вернуться, тех, кто живёт в приграничных районах.
Также стало известно, что испанское правительство решило продлить режим повышенной готовности в стране до 11 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.