Правительство Испании намерено продлить режим повышенной готовности
- Reuters
Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес.
«Правительство одобрит продление режима повышенной готовности на территории всей страны до 11 апреля», — цитирует его ТАСС.
Эту меру должен также одобрить конгресс депутатов — нижняя палата парламента.
Как стало известно ранее, по данным на 22 марта, в Испании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 1720 человек.
Всего в стране зафиксировано по меньшей мере 28 572 случая заражения коронавирусом.