Правительство Испании намерено продлить режим повышенной готовности

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Испанское правительство решило продлить режим повышенной готовности в стране до 11 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Правительство Испании намерено продлить режим повышенной готовности
  • Reuters

Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес.

«Правительство одобрит продление режима повышенной готовности на территории всей страны до 11 апреля», — цитирует его ТАСС.

Эту меру должен также одобрить конгресс депутатов — нижняя палата парламента.

Как стало известно ранее, по данным на 22 марта, в Испании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 1720 человек.

Всего в стране зафиксировано по меньшей мере 28 572 случая заражения коронавирусом.

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