Число жертв коронавируса в Испании достигло 1720
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Уточняется, что за сутки в стране умерли почти 400 человек.
По имеющимся данным, всего в стране зафиксировано по меньшей мере 28 572 случая заражения коронавирусом.
Выздороветь за всё время удалось 2575 пациентам.
Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что силами правопорядка страны вынесено более 30 тыс. предупреждений за невыполнение режима повышенной готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.