Число жертв коронавируса в Испании достигло 1720

В Испании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 1720 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.

Уточняется, что за сутки в стране умерли почти 400 человек.

По имеющимся данным, всего в стране зафиксировано по меньшей мере 28 572 случая заражения коронавирусом.

Выздороветь за всё время удалось 2575 пациентам.

Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что силами правопорядка страны вынесено более 30 тыс. предупреждений за невыполнение режима повышенной готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.