Nissan временно увольняет 3 тысячи человек на испанском заводе

Японский автоконцерн Nissan временно увольняет 3 тысячи сотрудников на своём испанском заводе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что завод в Барселоне прекратил работу 13 марта.

Ранее стало известно, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании возросло до 24 926.