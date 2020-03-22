Nissan временно увольняет 3 тысячи человек на испанском заводе
Японский автоконцерн Nissan временно увольняет 3 тысячи сотрудников на своём испанском заводе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.
Отмечается, что завод в Барселоне прекратил работу 13 марта.
Ранее стало известно, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании возросло до 24 926.
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