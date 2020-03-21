Число заражённых коронавирусом в Испании почти достигло 25 тысяч

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Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании возросло до 24 926.
Число заражённых коронавирусом в Испании почти достигло 25 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает El Mundo.

Вместе с этим возросло и число погибших из-за вируса, по последним данным, от него скончались 1326 человек. Вылечиться удалось 1588 пациентам.

Наиболее тяжёлая ситуация в настоящий момент по-прежнему в Мадриде. В столице Испании насчитывается более 8,9 тыс. инфицированных и 804 погибших от COVID-19.

Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что силами правопорядка страны вынесено более 30 тыс. предупреждений за невыполнение режима повышенной готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

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