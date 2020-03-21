Росавиация назвала возможные даты вывоза россиян из Марокко и с Филиппин

Ростуризм вместе с туроператорами и авиакомпаниями может организовать вывозные рейсы для россиян из Марокко и с Филиппин 23 и 25 марта.

«Предварительно, рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно», — цитирует ТАСС сообщение Росавиации.

Ожидается, что после уточнения загранучреждениями российского МИД «точного количества заинтересованных российских граждан» будут определены окончательные даты и время их вывоза.

Также прорабатываются варианты возвращения россиян из Южной Америки.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российские ведомства прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко.