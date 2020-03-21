Российские ведомства прорабатывают вывоз россиян из Марокко

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Российские ведомства прорабатывают вывоз россиян из Марокко, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Российские ведомства прорабатывают вывоз россиян из Марокко
  • РИА Новости

Этим вопросом занимаются МИД, Росавиация и Ростуризм.

«Ведомствами принято решение по вывозу российских граждан из Марокко», — цитирует Захарову РИА Новости.

В настоящее время «прорабатывается детальная схема вывоза», учитывается, что «люди находятся в разных районах страны», подчеркнула она.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство пообещало, что Москва примет все меры для эвакуации россиян из других стран в связи с распространением коронавируса.

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