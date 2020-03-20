Военная полиция России провела патрулирование в Сирии

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Российские военные полицейские и авиация провели патрулирование по ряду маршрутов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Военная полиция России провела патрулирование в Сирии
  • РИА Новости

По его словам, продолжается реализация Меморандума о взаимопонимании, принятого в октябре 2019 года Россией и Турцией.

«Продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо», — заявил он.

При этом силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.

Также отмечается, что в идлибской зоне деэскалации за сутки не зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции.

«Вместе с тем зафиксировано четыре обстрела населённых пунктов Кафер-Таала, Аджель, Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*, — заявил Журавлёв.

Ранее российская военная полиция провела патрулирование 120-километрового участка трассы М4 между сирийскими провинциями Алеппо и Хасеке.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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